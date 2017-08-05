В результате реализации государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в Гахском районе осуществлены важные меры в области выполнения инфраструктурных проектов и решения проблем, беспокоящих население, построены Олимпийский спортивный комплекс, крепостной комплекс «Ичерибазар», Музей флага, три 68-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, капитально отремонтированы Центральная районная больница, Районный центр культуры, Детско-юношеская шахматная спортивная школа, сданы в эксплуатацию другие социально направленные объекты, отвечающие современным требованиям, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, реконструирована система водоснабжения города, созданы крупные производственные предприятия, проведены широкомасштабные работы по благоустройству и созиданию.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Гах, постановляю:

1. Для продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Гах из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти Гахского района 3,0 (три) миллиона манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения.

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 5 августа 2017 года.