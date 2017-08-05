Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В целях строительства автомобильной дороги Алиабад-Муганлы-Фалдарлы-Гандах-Енгийан-Алиабад, соединяющей 7 населенных пунктов с населением двадцать три тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделить Открытому акционерному обществу «Азеравтойол» 8,9 миллиона (восемь миллионов девятьсот тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1-й настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 5 августа 2017 года.