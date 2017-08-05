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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
     О мерах по строительству автомобильной дороги Балакен-Газбина-Ититала Балакенского района

    05.08.2017 [18:00]

    Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: 

    1. В целях строительства автомобильной дороги Балакен-Газбина-Ититала, соединяющей 10 населенных пунктов с населением восемнадцать тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Открытому акционерному обществу «Азеравтойол» 3,0 (три) миллиона манатов.

    2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения.

     

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 5 августа 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
     О мерах по строительству автомобильной дороги Балакен-Газбина-Ититала Балакенского района
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