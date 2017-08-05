В результате реализации государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в Балакенском районе в рамках капитальных инфраструктурных проектов сданы в эксплуатацию Олимпийский спортивный комплекс, Районный центр культуры, Дом молодежи, Музей флага, современные туристические объекты, учебные заведения и другие объекты социальной направленности, созданы Балакенский центр «АБАД», новые производственные предприятия, реконструированы проселочные автомобильные дороги, проведены широкомасштабные работы по благоустройству и созиданию.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Балакен, а также строительства нового здания Детской школы искусств постановляю:

1. Для строительства нового здания Детской школы искусств в городе Балакен из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти Балакенского района 3,0 (три) миллиона манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения.

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 5 aвгуста 2017 года.