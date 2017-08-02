Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
О присвоении почетного звания «Шехид 20 Января»
AzerTAg.az
02.08.2017 [18:37]
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии с «Положением о почетном звании «Шехид 20 Января», утвержденным Указом Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 1998 года номер 51, постановляю:
1. Присвоить Агаеву Шовкету Гасановичу, погибшему в результате событий 20 Января 1990 года, почетное звание «Шехид 20 Января».
2. Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 2 августа 2017 года.
© При использовании информации гиперссылка обязательна.
При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
Другие новости раздела
02.08.2017 [20:04]
02.08.2017 [19:41]
01.08.2017 [20:45]
МУЛЬТИМЕДИА
02.08.2017 [18:23]
02.08.2017 [17:29]
02.08.2017 [17:11]
28.07.2017
25.07.2017
02.08.2017 [14:42]
02.08.2017 [10:44]
01.08.2017 [22:34]
02.08.2017 [17:36]
02.08.2017 [16:55]
01.08.2017 [17:28]
02.08.2017 [17:31]
02.08.2017 [16:51]
01.08.2017 [15:25]
31.07.2017 [17:14]
01.08.2017 [18:15]
01.08.2017 [17:27]
01.08.2017 [17:08]
01.08.2017 [16:30]
27.07.2017 [11:16]
26.07.2017 [18:07]
25.07.2017 [11:00]
14.07.2017 [14:57]
01.08.2017 [18:44]
31.07.2017 [14:46]
31.07.2017 [13:52]
02.08.2017 [16:48]
01.08.2017 [17:22]
02.08.2017 [18:24]
02.08.2017 [17:40]
02.08.2017 [16:04]
01.08.2017 [18:50]
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание