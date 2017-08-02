Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии с «Положением о почетном звании «Шехид 20 Января», утвержденным Указом Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 1998 года номер 51, постановляю: 1. Присвоить Агаеву Шовкету Гасановичу, погибшему в результате событий 20 Января 1990 года, почетное звание «Шехид 20 Января». 2. Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения. Ильхам Алиев Президент Азербайджанской Республики город Баку, 2 августа 2017 года.

AZERTAG.AZ : Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

О присвоении почетного звания «Шехид 20 Января»

© При использовании информации гиперссылка обязательна.

При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам