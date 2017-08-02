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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О присвоении почетного звания «Шехид 20 Января»

    02.08.2017 [18:37]

    Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии с «Положением о почетном звании «Шехид 20 Января», утвержденным Указом Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 1998 года номер 51, постановляю: 

    1. Присвоить Агаеву Шовкету Гасановичу, погибшему в результате событий 20 Января 1990 года, почетное звание «Шехид 20 Января».

    2. Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

     

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 2 августа 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О присвоении почетного звания «Шехид 20 Января»
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