В ноябре 2017 года исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста, заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной премии, профессора Эмина Сабитоглу (Эмина Сабит оглу Махмудова). Эмин Сабитоглу, как мастер, обладавший многоцветной творческой палитрой, является личностью, возвысившейся на почве национально-культурных традиций и обогатившей летопись азербайджанской культуры, успешно использовав достижения современной музыки. Сотворив редкие жемчужины песенного жанра в гармоничном единстве слова и музыки, композитор создал художественные полотна из запоминающихся мелодий, написанных им для многих кинофильмов и театральных постановок. Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения проведения 80-летнего юбилея выдающегося композитора Эмина Сабиоглу, внесшего достойный вклад в развитие национальной музыкальной культуры, постановляю: 1. Министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею композитора Эмина Сабиоглу. 2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения. Ильхам Алиев Президент Азербайджанской Республики город Баку, 5 aвгуста 2017 года.

AZERTAG.AZ : Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

О проведении 80-летнего юбилея Эмина Сабитоглу

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