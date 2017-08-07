Распространенная и чрезвычайно неприятная проблема – трещины на пятках

Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ

Трещины на пятках – распространенная и чрезвычайно неприятная проблема, которая доставляет не только неудобства эстетического характера (невозможность носить открытую обувь летом), но и сильную боль. Появляются трещины постепенно. Сначала они похожи на насечки – тонкие и едва заметны. Но со временем трещины утолщаются, становятся глубокими и могут воспаляться, вызывая боль при ходьбе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт ayzdorov.ru, здоровая кожа на пятках должна быть эластичной, мягкой и толстой, ведь на нее приходится основной вес тела во время ходьбы. Но если свойства кожи меняются, могут появиться трещины. Этот дерматит нередко является следствием ношения тесной или неудобной обуви и длительного хождения. Если человек проводит весь день на ногах, они отекают, нарушается их кровоснабжение и, как следствие, страдает состояние кожи пяток. Негативно сказаться на внешнем виде пяток может также недостаток витаминов или же их переизбыток. Трещины на пятках могут появиться по причине нарушенного метаболизма.

Иногда причинами трещин на пятках становятся грибковые заболевания стопы, сахарный диабет, гастрит или плохая гигиена ног. Впрочем, не приносит пользы и чрезмерно тщательный и активный уход. К примеру, частый пилинг не позволяет коже восстанавливаться, она становится тонкой и уязвимой, вследствие чего на ней появляются трещины.

Трещины на пятках опасны прежде всего тем, что очень подвержены влиянию вредоносных микроорганизмов, которые могут вызвать воспаление и повлечь за собой множество неприятных последствий.

Прежде чем начать лечение трещин на пятках, необходимо выяснить их причину. Если дерматит был вызван грибком или другими микроорганизмами, лечение должно быть специализированным, в этом случае даже самый тщательный уход за пятками не даст никаких заметных результатов. Грибок стопы лечат специальными спреями, мазями и антибиотиками. Если же трещины были вызваны неправильным уходом или ношением плохой обуви, следует попытаться изменить условия, приведшие к заболеванию.

В домашних условиях необходимо активно ухаживать за пятками, делать контрастные ванночки. Следует приготовить два тазика с холодной и горячей водой, поочередно опуская туда ноги. В холодной воде ноги можно держать не более 15 секунд, а в горячей – не более трех минут. Сама процедура занимает около 10 минут и оказывает положительный эффект на кожу, тонизируя её и стимулируя кровоснабжение.

Смягчить и очистить кожу лучше всего помогают ванночки из мыла и соды: на два литра горячей воды необходимо взять столовую ложку соды и половину чайной ложки минерального мыла. Длительность процедуры – 15 минут. Погрузите ноги в ванночку и немного помассируйте пятки, не прилагая особых усилий.

Также для лечения трещин на пятках активно применяют мази на основе вазелина или чистый вазелин. Они увлажняют кожу и смягчают её. Мази с антибиотиками помогают предотвратить инфицирование трещин и борются с грибком, если таковой имеется у человека. Стоит также обратить внимание на витаминизированные кремы с прополисом, способствующие быстрейшему заживлению трещин.

Для профилактики трещин на пятках также следует делать ванночки и увлажнять кожу теплым оливковым маслом, делать массаж, использовать жирный крем и мази с вазелином.

Но в случае воспаления трещин, их покраснения или загнивания необходимо обязательно обратиться к доктору, который назначит специальное антибактериальное лечение.