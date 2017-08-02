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    Шахин Мухтаров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе

    02.08.2017 [11:01]

    Хельсинки, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

    В Тампере (Финляндия) стартовал юниорский чемпионат мира по вольной борьбе. Первое место среди юниоров в весовой категории до 50 кг завоевал азербайджанский вольник Шахин Мухтаров.

    Нигяр Джафарли

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Хельсинки

    AZERTAG.AZ :Шахин Мухтаров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе
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