Хельсинки, 2 августа, АЗЕРТАДЖ В Тампере (Финляндия) стартовал юниорский чемпионат мира по вольной борьбе. Первое место среди юниоров в весовой категории до 50 кг завоевал азербайджанский вольник Шахин Мухтаров. Нигяр Джафарли собкор АЗЕРТАДЖ Хельсинки

AZERTAG.AZ : Шахин Мухтаров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе

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