Шесть абитуриентов, набравшие 700 баллов, выбрали Бакинскую высшую школу нефти

Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

Как мы сообщали ранее, согласно итогам вступительных экзаменов этого года, обнародованным Центром Государственных экзаменов, 7 абитуриентов 1-ой группы набрали самый высокий балл. Шесть из семи абитуриентов остановили свой выбор на Бакинской высшей школе нефти (БВШН).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ из БВШН шесть юношей и девушек, набравших на вступительных экзаменах 700 баллов – Габиль Алиев (Бакинский турецкий лицей Даянат Вагфы), Халида Алиева (Баку, средняя школа N220), Вагаб Джабраилов (Исмайыллы, средняя школа поселка Лагыдж), Эльмир Ахмедов (Баку, лицей имени Академика Зарифы Алиевой), Абдулла Аскерзаде (Гянджа, Азербайджано-Турецкий частный лицей) выбрали для учебы БВШН.

Абитуриенты объяснили своей выбор тем, что БВШН представляет своим студентам широкие возможности для получения качественного образования.