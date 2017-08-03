    • / МИР

    МИР


    Ширятся ряды "активного армейского запаса" Чехии

    03.08.2017 [11:00]

    Прага, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    В рядах так называемого активного армейского запаса Чехии, который начал формироваться в 1999 году, в настоящее время числится 1900 человек. Подразделения быстро разрастаются. Всего к 2025 году в Чешской Республике должно быть сформировано 59 подразделений различной специализации с общей численностью – 5000 служащих.

    Как сообщает АЗЕРТАЖ, в 2017 году на прохождение курса переподготовки и базовой военной подготовки, продолжающегося 6 недель, записалось рекордное число граждан в возрасте от 18 до 57 лет. С членами активного запаса армия Чешской Республики подписывает контракт на 3 года, в течение которых она может рассчитывать на их помощь в критических ситуациях, например, при ликвидации последствий стихийных бедствий, для обеспечения дополнительной охраны стратегических объектов в кризисных ситуациях и так далее.

    Парвана Гараева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Прага

    AZERTAG.AZ :Ширятся ряды "активного армейского запаса" Чехии
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    03.08.2017 [16:11]
    Microsoft добавит в Windows 10 возможность управления взглядом
    03.08.2017 [14:40]
    WEF назвал ОАЭ одной из выдающихся цифровых экономик и передовым рынком среди арабских стран
    03.08.2017 [11:08]
    Знакомство с Андексским аббатством
    03.08.2017 [10:54]
    Президент Трамп поддержал новый законопроект, предусматривающий изменение условий по выдаче грин-карты
    Ширятся ряды "активного армейского запаса" Чехии