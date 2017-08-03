Ширятся ряды "активного армейского запаса" Чехии

Прага, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

В рядах так называемого активного армейского запаса Чехии, который начал формироваться в 1999 году, в настоящее время числится 1900 человек. Подразделения быстро разрастаются. Всего к 2025 году в Чешской Республике должно быть сформировано 59 подразделений различной специализации с общей численностью – 5000 служащих.

Как сообщает АЗЕРТАЖ, в 2017 году на прохождение курса переподготовки и базовой военной подготовки, продолжающегося 6 недель, записалось рекордное число граждан в возрасте от 18 до 57 лет. С членами активного запаса армия Чешской Республики подписывает контракт на 3 года, в течение которых она может рассчитывать на их помощь в критических ситуациях, например, при ликвидации последствий стихийных бедствий, для обеспечения дополнительной охраны стратегических объектов в кризисных ситуациях и так далее.

Парвана Гараева

собкор АЗЕРТАДЖ

Прага