Шведские стрелки выиграли золото и серебро чемпионата Европы
AzerTAg.az
02.08.2017 [18:17]
Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ
Представитель Швеции стал победителем в индивидуальном соревновании по стрельбе по движущейся мишени на 50 метров среди мужчин в рамках проходящего в Баку чемпионата Европы.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, шведский стрелок Джаспер Ньюберг, набрав 591 очко, поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Его соотечественник Эмиль Мартинссон, показав результат 589 очков, выиграл серебряную медаль.
Чех Бедрич Джонас и россиянин Михаил Азаренко были удостоены бронзы с результатом 586 очков.
© При использовании информации гиперссылка обязательна.
При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
Другие новости раздела
02.08.2017 [16:53]
02.08.2017 [16:49]
02.08.2017 [11:57]
02.08.2017 [11:01]
МУЛЬТИМЕДИА
02.08.2017 [18:23]
02.08.2017 [17:29]
02.08.2017 [17:11]
28.07.2017
25.07.2017
02.08.2017 [14:42]
02.08.2017 [10:44]
01.08.2017 [22:34]
02.08.2017 [17:36]
02.08.2017 [16:55]
01.08.2017 [17:28]
02.08.2017 [17:31]
02.08.2017 [16:51]
01.08.2017 [15:25]
31.07.2017 [17:14]
01.08.2017 [18:15]
01.08.2017 [17:27]
01.08.2017 [17:08]
01.08.2017 [16:30]
27.07.2017 [11:16]
26.07.2017 [18:07]
25.07.2017 [11:00]
14.07.2017 [14:57]
01.08.2017 [18:44]
31.07.2017 [14:46]
31.07.2017 [13:52]
02.08.2017 [16:48]
01.08.2017 [17:22]
02.08.2017 [18:24]
02.08.2017 [17:40]
02.08.2017 [16:04]
01.08.2017 [18:50]
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание