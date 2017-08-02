Шведские стрелки выиграли золото и серебро чемпионата Европы

Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

Представитель Швеции стал победителем в индивидуальном соревновании по стрельбе по движущейся мишени на 50 метров среди мужчин в рамках проходящего в Баку чемпионата Европы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, шведский стрелок Джаспер Ньюберг, набрав 591 очко, поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Его соотечественник Эмиль Мартинссон, показав результат 589 очков, выиграл серебряную медаль.

Чех Бедрич Джонас и россиянин Михаил Азаренко были удостоены бронзы с результатом 586 очков.