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    США выходят из Парижского соглашения по климату

    02.06.2017 [10:30]

    Вашингтон, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

    В четверг Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году. 195 стран, включая США при администрации Барака Обамы, приняли соглашение в 2015 году.

    В ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал избирателям выйти из соглашения, не соответствующего экономическим интересам США. Трамп заявил, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на более выгодных для Вашингтона условиях, которое не будет препятствовать развитию американской промышленности. "Это соглашение - не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет Соединенных Штатов", - заявил Дональд Трамп, подчеркнув, что Парижское соглашение накладывает на США "драконовские обязательства".

    Парижское соглашение является пактом в пределах Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотскому протоколу в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года.

    Юсиф Бабанлы

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Вашингтон

    AZERTAG.AZ :США выходят из Парижского соглашения по климату
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