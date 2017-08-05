    • / МИР

    МИР


    США заявили о намерении выйти из Парижского соглашения

    05.08.2017 [22:20]

    Вашингтон, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

    В заявлении Госдепартамента США говорится, что в качестве страны-депозитария Парижского соглашения по климату Соединенные Штаты представили Организации Объединенных Наций оповещение о намерении Соединенных Штатов выйти из этого соглашения. Как указал Президент Дональд Трамп в своем заявлении от 1 июня и других последующих заявлениях, США будут восприимчивыми к новым переговорам по Парижскому соглашению, если они обеспечат более благоприятные условия для Вашингтона, компаний страны, работников, народа и американских налогоплательщиков.

    Соединенные Штаты поддерживают сбалансированный подход к политике по изменению климата, которая способствует снижению выбросов, а также экономическому росту и обеспечению энергетической безопасности. В заявлении говорится, что США будут продолжать сокращать выбросы углекислого газа за счет инноваций и технологических достижений и работать с другими странами, чтобы помочь им более эффективно использовать энергоносители, возобновляемые и другие чистые источники энергии.

    Соединенные Штаты будут продолжать участвовать в международных переговорах и совещаниях по вопросам изменения климата, включая 23-ю Конференцию сторон (КС-23) Рамочной конвенции об изменении климата ООН, для защиты интересов США и обеспечения того, чтобы все будущие варианты политики оставались открытыми для администрации, отмечается в заявлении Госдепартамента.

    Юсиф Бабанлы

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Вашингтон

    AZERTAG.AZ :США заявили о намерении выйти из Парижского соглашения
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    05.08.2017 [17:04]
    Самый высокий в Европе жилой небоскреб достроят в ближайшие месяцы
    05.08.2017 [15:59]
    В десяти странах Европы ввели "красный" уровень опасности из-за жары
    05.08.2017 [15:04]
    Ученые: Существует параллельная Вселенная с обратным течением времени
    05.08.2017 [11:46]
    Хакеры в Дубае используют бесплатный WiFi в общественных местах
    США заявили о намерении выйти из Парижского соглашения