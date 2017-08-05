США заявили о намерении выйти из Парижского соглашения

Вашингтон, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

В заявлении Госдепартамента США говорится, что в качестве страны-депозитария Парижского соглашения по климату Соединенные Штаты представили Организации Объединенных Наций оповещение о намерении Соединенных Штатов выйти из этого соглашения. Как указал Президент Дональд Трамп в своем заявлении от 1 июня и других последующих заявлениях, США будут восприимчивыми к новым переговорам по Парижскому соглашению, если они обеспечат более благоприятные условия для Вашингтона, компаний страны, работников, народа и американских налогоплательщиков.

Соединенные Штаты поддерживают сбалансированный подход к политике по изменению климата, которая способствует снижению выбросов, а также экономическому росту и обеспечению энергетической безопасности. В заявлении говорится, что США будут продолжать сокращать выбросы углекислого газа за счет инноваций и технологических достижений и работать с другими странами, чтобы помочь им более эффективно использовать энергоносители, возобновляемые и другие чистые источники энергии.

Соединенные Штаты будут продолжать участвовать в международных переговорах и совещаниях по вопросам изменения климата, включая 23-ю Конференцию сторон (КС-23) Рамочной конвенции об изменении климата ООН, для защиты интересов США и обеспечения того, чтобы все будущие варианты политики оставались открытыми для администрации, отмечается в заявлении Госдепартамента.

Юсиф Бабанлы

собкор АЗЕРТАДЖ

Вашингтон