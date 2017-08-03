Samsung обошла Apple по объему квартальной выручки

Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

Южнокорейский производитель Samsung впервые обошел американскую корпорацию Apple по объему квартальной выручки.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой runews24.ru, компания Apple за квартал текущего года заработала чуть более 8,7 миллиарда долларов, что больше чем в минувшем году на 7%.

Однако один из конкурентов «яблочной» компании – производитель Samsung – за тот же период заработал 9,7 миллиарда долларов, обогнав Apple на миллиард долларов, а также собственные показатели прибыли на 89%.

Эксперты отмечают, что высокий объем выручки Samsung связан с растущим спросом на OLED-дисплеи, а также успешной продажей южнокорейкой компанией процессоров RAM и NAND, а также гаджета Galaxy S8.