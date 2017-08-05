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    Самый высокий в Европе жилой небоскреб достроят в ближайшие месяцы

    05.08.2017 [17:04]

    Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

    Башню «Федерация», самый высокий жилой небоскреб в Европе, планируется достроить в течение ближайших месяцев.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на İZ.RU, об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    По его словам, первая часть этого комплекса была сдана раньше. Вторая будет достроена в ближайшее время. «В целом основные объекты комплекса «Москва-Сити» планируется достроить в 2019 году», — сказал М. Хуснуллин. Он добавил, что на последующие годы останутся один-два проекта.

    Высота башни «Федерация» — 374 м. Небоскреб состоит из двух разновысотных башен — 63-этажной башни «Запад» и 95-этажной башни «Восток». Два здания объединены шестиэтажным стилобатом, в котором размещается торговый комплекс.

    AZERTAG.AZ :Самый высокий в Европе жилой небоскреб достроят в ближайшие месяцы
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