Сборная Азербайджана по парадзюдо выиграла золотые медали чемпионата Европы
AzerTAg.az
07.08.2017 [15:05]
Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ
7 августа сборная Азербайджана вписала свое имя в спортивную историю на прошедшем в английском городе Уолсолл чемпионате Европы по дзюдо.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном Паралимпийском комитете, наша сборная по парадзюдо, состоящая из мужчин и женщин, одержав победу над всеми противниками, выиграла золотые медали командных соревнований.
Напомним, что в индивидуальных соревнованиях наши спортсмены выиграли 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Азербайджанские дзюдоисты Ильхам Закиев, Ровшан Сафаров, Севда Велиева и Ханум Гусейнова взяли золото, Байрам Мустафаев – серебро, а Рамиль Гасымов и Гусейн Рагимли - бронзу.
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