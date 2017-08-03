    • / ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    Сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала

    03.08.2017 [13:47]

    Балакен, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала.

    Как сообщает AЗЕРТАДЖ, председатель Открытого акционерного общества «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.

    Протяженность автомобильной дороги Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала, являющейся одним из 40 проектов проселочных автомобильных дорог, которые предусмотрено сдать в эксплуатацию в этом году согласно рекомендациям и поручениям Президента Ильхама Алиева, составляет 24,5 километра, а ширина – 10 метров. Автомобильная дорога построена с соблюдением технологической последовательности и с высоким качеством. Двухполосная дорога реконструирована в соответствии с 4-й технической категорией. В ходе строительных работ в необходимых местах был извлечен непригодный слой грунта, вместо него залит пригодный материал и проведены укрепительные работы, построено новое основание дороги. Затем на участок дороги площадью 150 тысяч квадратных метров было уложено двойное асфальтово-бетонное покрытие. В рамках проекта вдоль дороги проложены 14 водоотводных труб и построен мост длиной 18 метров и шириной 7 метров, установлены ограждения для обеспечения дорожной безопасности, дорожные знаки и информационные табло.

    Было сообщено, что строительство автомобильной дороги Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала значительно упростит передвижение 44 тысяч жителей 15 населенных пунктов. Кроме того, эта дорога позволит улучшить грузо- и пассажироперевозки, обеспечит удобное и безопасное движение туристов, приезжающих в Балакен, который является одним из туристических регионов страны.

    Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие новой дороги.

    В заключение была сделана фотография на память.

    AZERTAG.AZ :Сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
    Новости по теме
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район
    03.08.2017 [13:55]
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район
    В Балакене состоялось открытие Музея флага
    03.08.2017 [13:45]
    В Балакене состоялось открытие Музея флага
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированных дорог Пиршаги-Новханы и Бинагади-Новханы-Джорат ВИДЕО
    02.08.2017 [14:56]
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированных дорог Пиршаги-Новханы и Бинагади-Новханы-Джорат ВИДЕО
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой дороги в Баку ВИДЕО
    25.06.2017 [15:27]
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой дороги в Баку ВИДЕО
    Другие новости раздела
    03.08.2017 [13:55]
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Загатальский район
    03.08.2017 [13:50]
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра «AБAД» в Балакене
    03.08.2017 [13:45]
    В Балакене состоялось открытие Музея флага
    03.08.2017 [13:00]
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Балакенской гидроэлектростанции
    Сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала Сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала Сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала Сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала Сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала