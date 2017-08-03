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    Сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала ВИДЕО

    03.08.2017 [13:47]

    Балакен, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала.

    Как сообщает AЗЕРТАДЖ, председатель Открытого акционерного общества «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.

    Протяженность автомобильной дороги Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала, являющейся одним из 40 проектов проселочных автомобильных дорог, которые предусмотрено сдать в эксплуатацию в этом году согласно рекомендациям и поручениям Президента Ильхама Алиева, составляет 24,5 километра, а ширина – 10 метров. Автомобильная дорога построена с соблюдением технологической последовательности и с высоким качеством. Двухполосная дорога реконструирована в соответствии с 4-й технической категорией. В ходе строительных работ в необходимых местах был извлечен непригодный слой грунта, вместо него залит пригодный материал и проведены укрепительные работы, построено новое основание дороги. Затем на участок дороги площадью 150 тысяч квадратных метров было уложено двойное асфальтово-бетонное покрытие. В рамках проекта вдоль дороги проложены 14 водоотводных труб и построен мост длиной 18 метров и шириной 7 метров, установлены ограждения для обеспечения дорожной безопасности, дорожные знаки и информационные табло.

    Было сообщено, что строительство автомобильной дороги Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала значительно упростит передвижение 44 тысяч жителей 15 населенных пунктов. Кроме того, эта дорога позволит улучшить грузо- и пассажироперевозки, обеспечит удобное и безопасное движение туристов, приезжающих в Балакен, который является одним из туристических регионов страны.

    Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие новой дороги.

    В заключение была сделана фотография на память.

    AZERTAG.AZ :Сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Балакен-Сарыбулаг-Габагчел-Халатала ВИДЕО
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