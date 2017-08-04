Сдана в эксплуатацию часть Гораган-Гах автомобильной дороги Гораган-Гах-Загатала ВИДЕО

Гах, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии части Гораган-Гах автомобильной дороги Гораган-Гах-Загатала.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства посмотрел стенды, отражающие технические показатели дороги.

Председатель Открытого акционерного общества «Азеравтойол» Салех Мамедов сообщил, что капитальная реконструкция части Гораган-Гах автомобильной дороги Гораган-Гах-Загатала, построенной в рамках Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах, проведена успешно и с высоким качеством. Проект начинается с 14-го километра автомобильной дороги Гораган-Гах-Загатала, то есть с въезда в город Гах, а завершается на 125-м километре автомобильной дороги Евлах-Загатала – государственная граница Грузии. На 8,6-километровой части дороги протяженностью 29,8 километра строительные работы полностью завершены.

Было сообщено, что на двухполосной дороге завершены земляные и уплотнительные работы, строительство нового дорожного полотна и основания дороги, проведены работы по укладке асфальта. На дороге построены водоотводные трубы, проложен бетонный канал и проведены дренажные работы, пересенены линии связи и водные коммуникации. Над дорогой построен однопролетный железобетонный мост, а над рекой Сюсгенджчай - двухпролетный железобетонный мост протяженностью 46 метров, завершена также установка железобетонных водоотводных труб. В рамках проекта строительства части Гораган-Гах автомобильной дороги Гораган-Гах-Загатала предусмотрено строительство пяти новых мостов, капитальный ремонт одного моста, установка водоотводных труб.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Автомобильная дорога Гах-Загатала располагается на южном склоне Большого Кавказского хребта и является частью одного из крупнейших туристических маршрутов страны. Входя в важный туристический маршрут, дорога одновременно позволит улучшить транспортное обслуживание населения окрестных территорий, в частности, более чем 37-тысячного населения 22 населенных пунктов Гахского и Загатальского районов, а также значительно сократить расстояние между Гахским и Загатальским районами.