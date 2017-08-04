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    Серебряное ведерко для льда оценили в 21 тысячу долларов

    04.08.2017 [21:11]

    Баку, 4 августа, AЗЕРТАДЖ 

    Британская компания Mr. Porter предложила покупателям фирменное ведерко для льда за 21 тысячу долларов, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Luxurylaunches»

    Оно выполнено из серебра 925 пробы, а вместо ручек служат отлитые головы оленей. По словам представителей марки, такое ведерко подойдет для охлаждения шампанского.

    Созданием дорогой посуды занимаются и известные дизайнеры. Например, осенью 2015 года Марк Ньюсон совместно с голландской маркой Georg Jensen выпустили ограниченную коллекцию чайных сервизов из серебра.

    Сервиз изготовлен из серебра 925-й пробы. В наборе представлены поднос, чайник, сливочник, сахарница и несколько чашек. Ручки на посуде сделаны из бивней мамонта; также в декоре использованы стебли ротанга.

    Сервизы изготавливали вручную, на их создание потребовалось несколько месяцев. Цена одного набора — 126 тысяч долларов.

    AZERTAG.AZ :Серебряное ведерко для льда оценили в 21 тысячу долларов
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