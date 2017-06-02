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    Сильный ливень и град нанесли серьезный ущерб селу Шихбейли Гобустанского района

    02.06.2017 [14:27]

    Гобустан, 2 июня, АЗЕРТАДЖ 

    Продолжающийся с вечера 1 июня до ночи сильный ливень и град нанесли серьезный ущерб Гобустанскому району.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в комиссии по чрезвычайным ситуациям района, в результате стихийного бедствия в селе Шихбейли затоплены приусадебные участки, дома и подсобные здания, понесли существенный урон посевные участки. Сильное наводнение парализовало движение автомобилей на 80-82 километре магистральной дороги Баку-Шамахы-Евлах.

    После очистительных работ, проведенных ночью созданной исполнительной властью района специальной группой совместно с местными структурами ОАО «Азеравтойолсервис», движение было восстановлено.

    В настоящее время в селе Шихбейли принимаются меры по устранению последствий стихийного бедствия, а также уточнению нанесенного ущерба.

    AZERTAG.AZ :Сильный ливень и град нанесли серьезный ущерб селу Шихбейли Гобустанского района
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