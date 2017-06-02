Сильный ливень и град нанесли серьезный ущерб селу Шихбейли Гобустанского района
AzerTAg.az
Гобустан, 2 июня, АЗЕРТАДЖ
Продолжающийся с вечера 1 июня до ночи сильный ливень и град нанесли серьезный ущерб Гобустанскому району.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в комиссии по чрезвычайным ситуациям района, в результате стихийного бедствия в селе Шихбейли затоплены приусадебные участки, дома и подсобные здания, понесли существенный урон посевные участки. Сильное наводнение парализовало движение автомобилей на 80-82 километре магистральной дороги Баку-Шамахы-Евлах.
После очистительных работ, проведенных ночью созданной исполнительной властью района специальной группой совместно с местными структурами ОАО «Азеравтойолсервис», движение было восстановлено.
В настоящее время в селе Шихбейли принимаются меры по устранению последствий стихийного бедствия, а также уточнению нанесенного ущерба.
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