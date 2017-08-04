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    Синоптики предупреждают: В Азербайджане ожидается 43 градуса тепла

    04.08.2017 [13:40]

    Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

    С 5 августа и до конца первой декады месяца в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура воздуха составит 35-39 градусов тепла, в некоторые дни ожидается 41 градус тепла, предупреждает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, с 5 августа и до конца первой декады месяца на территории страны погода будет жаркой. Максимальная температура воздуха составит 35-40 градусов тепла, в Нахчыванской АР и районах Центрального Арана в некоторые дни достигнет 43 градусов тепла, в горных районах - 29-34 градуса тепла.

    Согласно медико-метеорологическому предупреждению, на Абшеронском полуострове преобладание слабого ветра с 5 по 10 августа на фоне знойной погоды в некоторые часы может вызвать дискомфорт у большинства людей, и будет очень неблагоприятным для метеочувствительных людей. Не рекомендуется длительное время находиться на открытом воздухе в дневные часы.

    AZERTAG.AZ :Синоптики предупреждают: В Азербайджане ожидается 43 градуса тепла
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