Синоптики предупреждают: В Азербайджане ожидается 43 градуса тепла

Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

С 5 августа и до конца первой декады месяца в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура воздуха составит 35-39 градусов тепла, в некоторые дни ожидается 41 градус тепла, предупреждает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, с 5 августа и до конца первой декады месяца на территории страны погода будет жаркой. Максимальная температура воздуха составит 35-40 градусов тепла, в Нахчыванской АР и районах Центрального Арана в некоторые дни достигнет 43 градусов тепла, в горных районах - 29-34 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому предупреждению, на Абшеронском полуострове преобладание слабого ветра с 5 по 10 августа на фоне знойной погоды в некоторые часы может вызвать дискомфорт у большинства людей, и будет очень неблагоприятным для метеочувствительных людей. Не рекомендуется длительное время находиться на открытом воздухе в дневные часы.