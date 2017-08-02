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    Соцсеть Facebook занялась разработкой устройства для видеосвязи

    02.08.2017 [16:50]

    Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

    Компания Facebook планирует выпустить аналог домашнего телефона, предназначенный для общения по видеосвязи.

    Согласно появившейся в СМИ информации, Facebook разрабатывает устройство для видеосвязи, которое будет похоже на домашний телефон.

    По предварительным данным, гаджет оснастят сенсорным дисплеем размером с экран среднестатистического ноутбука, а также камерой с датчиком, реагирующим на движение.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой bloomberg.com, устройство Facebook сможет стать аналогом домашнего телефона и позволит людям осуществлять видеосообщение.

    AZERTAG.AZ :Соцсеть Facebook занялась разработкой устройства для видеосвязи
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