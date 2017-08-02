Соцсеть Facebook занялась разработкой устройства для видеосвязи

Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

Компания Facebook планирует выпустить аналог домашнего телефона, предназначенный для общения по видеосвязи.

Согласно появившейся в СМИ информации, Facebook разрабатывает устройство для видеосвязи, которое будет похоже на домашний телефон.

По предварительным данным, гаджет оснастят сенсорным дисплеем размером с экран среднестатистического ноутбука, а также камерой с датчиком, реагирующим на движение.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой bloomberg.com, устройство Facebook сможет стать аналогом домашнего телефона и позволит людям осуществлять видеосообщение.