Сообщение Baku City Circuit в связи с работами на трассе

Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

Операционная компания Baku City Circuit доводит до сведения жителей Баку, что в связи с интенсивной подготовкой к 2017 Гран При Азербайджана Формулы 1, движение транспортных средств на одном из участков трассы будет ограничено.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, таким образом, с 05:00 субботы 3 июня до получночи 4 июня участок по улице Хагани между пересечениями с проспектом Азадлыг и улицей Рашида Бейбутова будет закрыт для движения транспортных средств.

Компания извиняется за принесенные неудобства.