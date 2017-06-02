Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

2 июня состоялась церемония официального открытия административного здания Баку Медиа Центра.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Баку Медиа Центр, являющийся новой и инновационной компанией в медиа-сфере Азербайджана, функционирует с 2013 года. За минувший период компания подготовила и представила многочисленные аудиовидеоматериалы на основе новейших технологий по заказу как государственных структур, так и отдельных организаций, различные видеоролики, передавала материалы известным вещательным компаниям, создала фотолетопись достопримечательностей Азербайджана.

С открытием административного здания данной структуры Баку Медиа Центр еще более расширит и усовершенствует свою деятельность.

Поприветствовав собравшихся на церемонию открытия гостей, президент Баку Медиа Центра Арзу АЛИЕВА сообщила, что за четыре года деятельности эта структура успешно реализовала крупномасштабные проекты. «Уверена, что мы вновь будем встречаться в этом прекрасном здании для того, чтобы отмечать наши будущие успехи и достижения», - подчеркнула президент Баку Медиа Центра.

Директор Баку Медиа Центра Орман АЛИЕВ, коснувшись растущей роли социальных медиа и интернет-ресурсов в передаче информации, отметил, что за минувшие четыре года эта структура под руководством Арзу Алиевой реализовала ряд интересных и запомнившихся проектов международного масштаба. Он подчеркнул, что в Баку Медиа Центре сформировалась профессиональная команда, оснащенная новейшим оборудованием.

Затем был показан видеоролик о деятельности Баку Медиа Центра.

Работая на съемках и трансляции первых Европейских игр, 30-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, соревнований Формула-1, ставших уже традиционными турниров Tour d’Azerbaijan, IV Игр исламской солидарности плечом к плечу с европейскими компаниями, имеющими достаточный опыт в этой области, Баку Медиа Центр смог продемонстрировать свой потенциал.

Автор скульптуры Dream, установленной в фойе здания Баку Медиа Центра, художник Рашад Мехтиев рассказал о государственной заботе, проявляемой в Азербайджане о сфере культуры и искусства, подробно остановился на проводимой Фондом Гейдара Алиева работе по пропаганде нашего культурного наследия в мире. Художник подчеркнул, что с начала своей деятельности Баку Медиа Центр оказывает поддержку людям творчества, создает для них широкие возможности. Отметив, что, воодушевившись этим, он создал скульптуру Dream, художник выразил уверенность в том, что такие проекты будут осуществляться и дальше, поблагодарил Арзу Алиеву за поддержку данного проекта.

Затем состоялось открытие произведения Dream.

Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева и художник Рашад Мехтиев сняли со скульптуры белое покрывало.

Это произведение олицетворяет образ сильной духом женщины. В произведении, созданном способом каменной пластики, древняя история и современность составляют единство.

Здание Баку Медиа Центра было построено в оригинальном стиле за два года. В здании созданы базы, где демонстрируется и хранится оборудование, павильоны фото- и видеосъемок, специальные склады для светового оборудования. Монтажные помещения Центра, его студии звукозаписи и архив также обеспечены современным технологическим оборудованием. Крытое депо во дворе Баку Медиа Центра предназначено для специальных машин и оборудования для съемок.

Баку Медиа Центр, удостоенный премий ряда международных конкурсов, по заказу Фонда Гейдара Алиева представил вниманию зрителей интересные документальные фильмы. Снятый несколько лет назад совместно с французской компанией С&С документальный фильм «Цель – Баку. Как Гитлер проиграл битву за нефть» транслировался на таком всемирно известном канале как National Geographic на 26 языках и сумел создать в 26 странах достаточно отчетливое представление о роли азербайджанской нефти в годы Второй мировой войны. Документально-художественный фильм «Командировка в вечность», рассказывающий о нелегкой судьбе делегации Азербайджанской Демократической Республики во главе с Алимардан-беком Топчибашевым, направленной на Парижскую мирную конференцию, завоевал большую зрительскую симпатию. Фильм переведен на английский и французский языки. А лента «Под одним солнцем», посвященная «Году мультикультурализма» в Азербайджане, переведена на шесть иностранных языков с тем, чтобы создать в европейских странах широкое представление об азербайджанской модели мультикультурализма.

Генеральным продюсером всех этих фильмов является президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

В заключение было сделано фото на память.