Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

2 июня в Кабинете Министров с участием заместителя премьер-министра, председателя Национального координационного совета Азербайджанской Республики по устойчивому развитию Али Ахмедова и Миссии MAPS состоялась презентация Добровольного Национального отчета Азербайджана для Политического форума высокого уровня, который пройдет в июле 2017 года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заместитель премьер-министра Али Ахмедов отметил, что сегодняшнее собрание является четвертым заседанием Национального координационного совета по устойчивому развитию. Он сказал, что уже более 6 месяцев как создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию и сформирован действующий на постоянных основах секретариат Совета. За это время были реализованы многие проекты. В частности, в сотрудничестве с Бакинским офисом ООН организован ряд мероприятий. Самое главное, в короткий срок подготовлен Добровольный Национальный отчет Азербайджана для предстоящего в июле 2017 года в Нью-Йорке Политического форума высокого уровня.

Али Ахмедов отметил, что одним из обсуждаемых сегодня основных вопросов также является утверждение Добровольного Национального отчета Азербайджана. «В случае утверждения отчет в соответствующем порядке будет представлен Политическому форуму высокого уровня ООН. Кроме того, сегодня будет оценена работа, проведенная Национальным координационным советом, заслушаны заключения представителей миссии ООН по итогам презентации. Другим же вопросом, стоящим в повестке дня, является создание мониторинговой и оценочной группы. Если посмотреть на проделанную нами за короткое время работу и подготовку отчета, мы должны особо отметить поддержку, оказанную международными и местными экспертами, а также Бакинским офисом ООН», – подчеркнул заместитель премьер-министра.

Секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию Гусейн Гусейнов проинформировал о текущем состоянии подготовки предварительного отчета Азербайджанской Республики по Целям устойчивого развития для Политического форума высокого уровня, проведение которого предусматривается в июле 2017 года.

Затем с учетом определенных замечаний Добровольный Национальный отчет Азербайджана был принят и утвержден миссией ООН, принято решение о создании мониторинговой и оценочной группы.

Руководитель миссии ООН Бен Слэй во время итоговой оценки миссии отметил высокий уровень подготовленного рабочей группой в короткий срок Добровольного Национального отчета Азербайджана. Он подчеркнул, что отчет Азербайджана будет одним из самых успешных на предстоящем в Нью-Йорке Политическом форуме высокого уровня.

В заключение заместитель премьер-министра Али Ахмедов выразил признательность миссии ООН и Бакинскому офису, а также государственным структурам, участвовавшим в подготовке Добровольного Национального отчета Азербайджана.