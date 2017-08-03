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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Сотрудница Института Конфуция АУЯ посетила курсы переводчиков в Пекине

    03.08.2017 [11:23]

    Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

    Сотрудница Института Конфуция Азербайджанского университета языков (АУЯ) Афсана Балаева посетила курсы переводчиков китайского языка высшей квалификации в Пекинском университете языка и культуры, организованных Государственной канцелярией по распространению китайского языка за рубежом. Главной задачей курсов является повышения уровня квалификации переводчиков китайского языка в письменной и устной формах речи.

    Слушатели курсов ознакомились с современными принципами и методами преподавания китайского языка, прослушали лекции по китайской дипломатии и философии, приняли участие в мастер-классах по китайской живописи и каллиграфии. А.Балаева также презентовала книгу «Ильхам Алиев – современный продолжатель дружбы двух древних народов», подготовленной на китайском языке директором Института Конфуция АУЯ, профессором Рафиком Аббасовым. Труд посвящен многоплановой деятельности Президента Ильхама Алиева по развитию двухсторонних политических, экономических и культурных связей между Азербайджаном и Китаем в 2003-2017 годы.

    Отметим, что в работе курсов приняли участие преподаватели университетов из России, США, Украины, Узбекистана и других стран. Как сообщил в АЗЕРТАДЖ директор Института Конфуция АУЯ Р.Аббасов, участие сотрудников Института на курсах такого уровня преследует цель обеспечения качественного перевода на китайский язык материалов общественно-политического характера, официальных документов, выступлений Президента Азербайджана Ильхама Алиева, информационная база которых создана в Институте Конфуция АУЯ.

    AZERTAG.AZ :Сотрудница Института Конфуция АУЯ посетила курсы переводчиков в Пекине
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