Создано приложение для идеального селфи

Баку, 3 августа, AЗЕРТАДЖ

Энтузиасты из Шотландии разработали программу, которая помогает сделать если и не идеальное селфи, то очень приближенное к нему. Новый софт, как отмечают его авторы, пригодится как продвинутым любителям селфи, так и тем, кто щелкает себя только время от времени.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Planet/today, специализированное мобильное приложение, созданное шотландцами, содержит в себе набор инструкций и рекомендаций, которые позволят выбрать оптимальную позу для селфи.

Итоговая "себяшка", таким образом, будет гарантированно радовать вас.

"Наше приложение — это не только камера с инструкциями по позированию, но еще и весьма продвинутые алгоритмы, которые анализируют буквально все. То есть размер вашей головы, ее цвет, плотность, показатели волосатости, а также прочие подобные штуки, заумные и не очень. Короче, даже если вас боятся хулиганы в темных переулках, на фото, сделанном при помощи нашего приложения, вы будете очень милым", — цитирует информационный ресурс politexpert.net авторов софта.