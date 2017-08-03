    • / МИР

    МИР


    Создано приложение для идеального селфи

    03.08.2017 [18:55]

    Баку, 3 августа, AЗЕРТАДЖ 

    Энтузиасты из Шотландии разработали программу, которая помогает сделать если и не идеальное селфи, то очень приближенное к нему. Новый софт, как отмечают его авторы, пригодится как продвинутым любителям селфи, так и тем, кто щелкает себя только время от времени.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Planet/today, специализированное мобильное приложение, созданное шотландцами, содержит в себе набор инструкций и рекомендаций, которые позволят выбрать оптимальную позу для селфи.

    Итоговая "себяшка", таким образом, будет гарантированно радовать вас.

    "Наше приложение — это не только камера с инструкциями по позированию, но еще и весьма продвинутые алгоритмы, которые анализируют буквально все. То есть размер вашей головы, ее цвет, плотность, показатели волосатости, а также прочие подобные штуки, заумные и не очень. Короче, даже если вас боятся хулиганы в темных переулках, на фото, сделанном при помощи нашего приложения, вы будете очень милым", — цитирует информационный ресурс politexpert.net авторов софта.

    AZERTAG.AZ :Создано приложение для идеального селфи
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    03.08.2017 [19:58]
    В Дубае представлен инновационный продукт – обогащенный азотом кофе
    03.08.2017 [19:55]
    Bugaboo предложил молодым родителям коляски по французской моде
    03.08.2017 [19:46]
    Японцы начали строить дома из пенопласта
    03.08.2017 [19:37]
    Любители шоколада менее подвержены риску инсульта
    Создано приложение для идеального селфи