Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

Специалисты определили топ-5 лучших мобильных гаджетов июля.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой runews24.ru, при составлении рейтинга учитывался покупательский спрос, а также технические характеристики гаджетов. В топ вошли пять наиболее мощных и инновационных смартфонов.

Пальму лидерства получил гаджет Meizu Pro 7, оснащенный дополнительным E-ink-экраном, на котором отображаются дата и время.

Второе место занял Xiaomi Mi 5X, который эксперты посчитали адекватным сочетанием цены и качества.

Третья позиция досталась Doogee Mix, а четвертое – Gretel GT6000. Последнюю строчку занял последний «яблочный» гаджет - Apple iPhone 7.