    • / МИР

    МИР


    Специалисты определили топ-5 лучших мобильных гаджетов июля

    01.08.2017 [17:25]

    Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

    Специалисты определили топ-5 лучших мобильных гаджетов июля.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой runews24.ru, при составлении рейтинга учитывался покупательский спрос, а также технические характеристики гаджетов. В топ вошли пять наиболее мощных и инновационных смартфонов.

    Пальму лидерства получил гаджет Meizu Pro 7, оснащенный дополнительным E-ink-экраном, на котором отображаются дата и время.

    Второе место занял Xiaomi Mi 5X, который эксперты посчитали адекватным сочетанием цены и качества.

    Третья позиция досталась Doogee Mix, а четвертое – Gretel GT6000. Последнюю строчку занял последний «яблочный» гаджет - Apple iPhone 7.

    AZERTAG.AZ :Специалисты определили топ-5 лучших мобильных гаджетов июля
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    02.08.2017 [19:34]
    Установить Windows 10 S теперь может любой желающий
    02.08.2017 [19:21]
    Президент США подписал закон об ужесточении санкций против России
    02.08.2017 [18:28]
    Casadei украсила кроссовки рыбой
    02.08.2017 [16:52]
    NASA открывает «космическую» вакансию офицера планетарной защиты
    Специалисты определили топ-5 лучших мобильных гаджетов июля