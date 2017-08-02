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    Стартовали соревнования 13-го дня чемпионата Европы по стрельбе ВИДЕО

    02.08.2017 [11:57]

    Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ 

    2 августа стартовали проходящие в Баку соревнования 13-го дня чемпионата Европы по стрельбе.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в тринадцатый день чемпионата проходят соревнования смешанных команд по круглому стенду. В этом виде спорта нашу страну представляют Эмин Джафаров, Нурлана Джафарова, Фуад Гурбанов и Регина Мефтахетдинова.

    Cегодня также будут определены победители соревнований по стрельбе с 50 метров по бегущей мишени среди мужчин и юниоров.

    AZERTAG.AZ :Стартовали соревнования 13-го дня чемпионата Европы по стрельбе ВИДЕО
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