Стартовали соревнования 13-го дня чемпионата Европы по стрельбе ВИДЕО

Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

2 августа стартовали проходящие в Баку соревнования 13-го дня чемпионата Европы по стрельбе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в тринадцатый день чемпионата проходят соревнования смешанных команд по круглому стенду. В этом виде спорта нашу страну представляют Эмин Джафаров, Нурлана Джафарова, Фуад Гурбанов и Регина Мефтахетдинова.

Cегодня также будут определены победители соревнований по стрельбе с 50 метров по бегущей мишени среди мужчин и юниоров.