Стартовали соревнования 13-го дня чемпионата Европы по стрельбе ВИДЕО
AzerTAg.az
02.08.2017 [11:57]
Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ
2 августа стартовали проходящие в Баку соревнования 13-го дня чемпионата Европы по стрельбе.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в тринадцатый день чемпионата проходят соревнования смешанных команд по круглому стенду. В этом виде спорта нашу страну представляют Эмин Джафаров, Нурлана Джафарова, Фуад Гурбанов и Регина Мефтахетдинова.
Cегодня также будут определены победители соревнований по стрельбе с 50 метров по бегущей мишени среди мужчин и юниоров.
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