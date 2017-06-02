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    Студия Ghibli откроет свой тематический парк в Японии

    02.06.2017 [18:07]

    Баку, 2 июня, AЗЕРТАДЖ

    У поклонников легендарных мультфильмов японской студии Ghibli скоро будет новое место, где они смогут с головой окунуться в знакомый красочный мир. По словам Тосио Судзуки, продюсера картин «Ветер крепчает» и «Унесенные призраками», уже к 2020 году у студии появится тематический парк.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Игромания.ру, новый парк расположится в городе Нагоя в Японии и будет полностью основан на мультфильме «Мой сосед Тоторо» — одной из самых успешных лент Ghibli, режиссера Хаяо Миядзаки. Будут ли в парке локации, посвященные другим творениям студии, пока не известно.

    Отметим, что в Японии уже есть Ghibli Museum, он находится в Токио. В нем есть как постоянная экспозиция, рассказывающая историю японской анимации, так и сменяющие друг друга специальные выставки — в основном посвященные отдельным мультфильмам.

     

    AZERTAG.AZ :Студия Ghibli откроет свой тематический парк в Японии
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