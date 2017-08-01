Телеканал «Euronews»: «Азербайджанский гутаб: вкусный путеводитель» ВИДЕО

Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

Телеканал «Euronews» продолжает знакомить зрителей с Азербайджаном. На этот раз выпуск телеканала посвящен знаменитому азербайджанскому лакомству – гутабу: «Что такое гутаб и с чем его едят? Программа «Вкусно» продолжает кулинарное турне по Азербайджану, раскрывая секреты местной кухни».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, корреспондент «Euronews» Клаудио Росмино рассказывает о лепешке с секретом. «Кухня Азербайджана считается одной из самых разнообразных в мире. Неслучайно традиционный азербайджанский стол отражает природное и климатическое богатство страны, в которой, кажется, есть все. Символ местного стола – гутаб, лепешка в форме полумесяца. В лепешке – самая разнообразная начинка».

Подробнее о гутабе в интервью телеканалу рассказывает Эльшад Тагиев, менеджер одного из ресторанов Баку: «Гутаб – древнее азербайджанское блюдо. Мы, например, делаем гутабы с зеленью. Наши лепешки отличаются тем, что сверху обмазаны соусами, мы предлагаем и пряный, и алычовый, и гранатовый гутабы. Это придает блюду особый вкус и аромат».

Эльшад Тагиев рассказывает, что гутаб придумали в древности. Люди пекли хлеб, у них оставались кусочки теста. Вот они и нашли способ его использовать – стали выпекать вкусные гутабы.

Автор сюжета отмечает, что в каждом районе Азербайджана – свои рецепты и хитрости в приготовлении гутаба. К примеру, на Каспийском побережье знамениты джоратские гутабы (лепешки названы в честь поселка Джорат). Их начиняют мясом верблюда, сыром, тыквой. Джоратские гутабы небольшие и жарятся на открытом огне в печах.