Температурный рекорд пока не зафиксирован

Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

Июль и август считаются самыми жаркими месяцами. Высокая температура наблюдается и в текущем году. В первой декаде августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается повышение температуры до 41, а в некоторых регионах – до 43 градусов тепла.

Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сообщила и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в июле среднемесячная температура воздуха была близкой к климатической норме и выше на один градус. Она также отметила, что пока не зафиксирован температурный рекорд.