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    Температурный рекорд пока не зафиксирован

    04.08.2017 [18:01]

    Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

    Июль и август считаются самыми жаркими месяцами. Высокая температура наблюдается и в текущем году. В первой декаде августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается повышение температуры до 41, а в некоторых регионах – до 43 градусов тепла.

    Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сообщила и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

    По ее словам, в июле среднемесячная температура воздуха была близкой к климатической норме и выше на один градус. Она также отметила, что пока не зафиксирован температурный рекорд.

    AZERTAG.AZ :Температурный рекорд пока не зафиксирован
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