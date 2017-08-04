Температурный рекорд пока не зафиксирован
AzerTAg.az
04.08.2017 [18:01]
Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ
Июль и август считаются самыми жаркими месяцами. Высокая температура наблюдается и в текущем году. В первой декаде августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается повышение температуры до 41, а в некоторых регионах – до 43 градусов тепла.
Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сообщила и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.
По ее словам, в июле среднемесячная температура воздуха была близкой к климатической норме и выше на один градус. Она также отметила, что пока не зафиксирован температурный рекорд.
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