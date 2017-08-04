Трое чехов сожгли деревянный костел 1563 года

Прага, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

По сообщению главы полицейского отдела Моравско-Силезского края, троим гражданам Чехии, в числе которых один несовершеннолетний, предъявлены обвинения в умышленном поджоге деревянного костела в Тршинице, полностью уничтоженного огнем 2 августа. Подобное преступление может караться лишением свободы сроком до 15 лет. В данный момент рассматривается вопрос о взятии подозреваемых под стражу. Стоимость возведения на прежнем месте уникального деревянного храма, по предварительным оценкам, составит 20 млн крон (755 тыс. евро). Католический храм Тела Христова, построенный не позднее 1563 г., относился к числу костелов с квадратной колокольней, характерных для области Тешинская Силезия. Решение о возведении храма на месте сгоревшего принял владелец объекта – Остравско-Опавский епископат, а также Министерство культуры и город Тршинец (Моравско-Силезский край). Также будет проведен благотворительный сбор средств. Как подчеркивают инициаторы, новый костел станет не копией храма XVI в., а новым архитектурным сооружением.

Парвана Гараева

собкор АЗЕРТАДЖ

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