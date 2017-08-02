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    Турецкий суд отправил за решетку чешских террористов

    02.08.2017 [16:03]

    Прага, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

    К 6 годам и 3 месяцам тюремного заключения приговорил суд в Турции двоих чешских граждан Маркету Вшелихову и Мирослава Фаркаса за сотрудничество с террористической группой. Адвокат немедленно заявил о намерении подать апелляцию.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сами приговоренные категорически опровергают предъявленные им обвинения. Маркета Вшелихова и Мирослав Фаркас были задержаны в ноябре 2016 года. Прокурор, изначально требовавший наказания сроком на 15 лет, заявил о сотрудничестве чешских граждан с отрядами курдской террористической организации YPG, являющихся ответвлением запрещенной Курдской рабочей партии. Эта организация считается террористической как в Турции, так и в ЕС. В качестве доказательства были предъявлены фотографии, где Велихова и Фаркас позируют с оружием. Вдобавок в социальных сетях оба обвиненные выступали под курдскими псевдонимами Serxwebun Botan и Zelane Botan. Чешские граждане Маркета Вшелихова и Мирослав Фракас утверждают, что находясь на севере Сирии, они оказывали курдам лишь помощь "гуманитарного характера" и в боях якобы не участвовали. Однако факты свидетельствуют об обратном.

    Информацию опубликовало Чешское телевидение.

    Парвана Гараева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Прага

    AZERTAG.AZ :Турецкий суд отправил за решетку чешских террористов
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