Участники V Международной летней школы мультикультурализма направили обращение Президенту Азербайджана

Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

Участники V Международной летней школы мультикультурализма, организованной 24-30 июля Бакинским международным центром мультикультурализма, ЮНЕСКО, Эразмус+, проектом АЛАДДИН и Клубом молодых друзей Азербайджана, направили обращение Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Бакинского международного центра мультикультурализма.

«На основании Ваших распоряжений 2016 год был объявлен в Азербайджане «Годом мультикультурализма», а 2017 год – «Годом исламской солидарности». Это еще раз отчетливо показывает, что в Азербайджане нет дискриминации среди людей различной расовой, этнической, религиозной и культурной принадлежности. Мероприятия, в которых мы участвовали вместе с другими слушателями Международной школы мультикультурализма, и различные места, где мы побывали, стали подтверждением того, что Азербайджан является краем мультикультурализма и толерантности. Мы, граждане 26 стран, приняли участие в этой летней школе, чтобы поделиться своими мыслями и впечатлениями об азербайджанской модели мультикультурализма, атмосфере толерантности в этой стране и успешно проводимой в данной сфере государственной политике»,- говорится в обращении.

Участники летней школы выразили намерение и готовность продолжить деятельность по распространению правдивой информации об Азербайджане, богатой истории и культуре нашей страны.

Напомним, что проект международных зимних и летних школ мультикультурализма является логическим продолжением проекта БМЦМ «Преподавание предмета «Азербайджанский мультикультурализм» в университетах страны и за рубежом». Цель зимних и летних школ, проводимых для студентов, которые в настоящее время в рамках проекта изучают предмет «Азербайджанский мультикультурализм» в 15 престижных вузах мира и 38 высших учебных заведениях Азербайджана, заключается в создании условий для того, чтобы молодые люди воочию могли убедиться в сохранении мультикультуральных и толерантных ценностей в нашей стране, о чем они узнали теоретически.

В V Международной летней школе мультикультурализма участвовали 60 студентов ведущих университетов Азербайджана, Германии, Швейцарии, Эстонии, Литвы, Болгарии, Турции, Афганистана, Австралии, США, России, Украины, Норвегии, Бенина, Марокко, Туниса, Египта, Израиля, Польши, Великобритании, Франции, Италии, Ливии, Бразилии, Китая.