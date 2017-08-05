Ученые: Существует параллельная Вселенная с обратным течением времени

Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

Международная группа ученых заявила, что существует параллельная Вселенная с обратным течением времени.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на actualnews.com, такие выводы исследователи космоса сделали на основе экспериментов Шона Кэрролла по воссозданию черных дыр. Наличие параллельных Вселенных рассматривают многие ученые. Связано это с теорией, что видимый нами космос, на самом деле, безграничен, и даже может дублировать сам себя. И одни из самых интересных теорий в этой сфере - наличие особых Вселенных, которые отличаются от типичного для нас представления.

Ученый Шон Кэролл из США в 2004 году смог воссоздать в лабораторных условиях Большой взрыв - событие, от которого, предположительно, и началась история нашего мира.

Естественно, эксперимент был проведен в малых масштабах. Тогда выяснилось, что взрыв не был направлен в одну сторону, а “разлетелся” в две противоположные. Это дает ученым повод предположить, что был созданы 2 Вселенных - с “нормальным” и “обратным” течением времени.

Правда, отмечают исследователи, подтвердить или опровергнуть эту теорию будет практически невозможно. Связано это тем, что наша и параллельная реальность движутся в инверсных направлениях и не взаимодействуют друг с другом.