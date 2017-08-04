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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Ученые объяснили, почему человек привязывается к своему смартфону

    04.08.2017 [21:15]

    Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

    Около 60% людей испытывают номофобию – страх расставания со своим смартфоном. Об этом говорится в статье психолога из Университета Южного Уэльса.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой rueconomics.ru, по словам специалистов, причина возникновения такого страха кроется в привязанности людей. Мы все рождаемся с мотиваций поддерживать определенную степень близости и привязанности к другим.

    Люди лучше функционируют в ситуациях, когда чувствуют ощущение близости, безопасности, привязанности и связи. Однако когда обычный вид связи недоступен, люди ищут замену.

    Постоянно использование гаджетов порождает возникновение суррогатной замены связи с людьми. Во-первых, они дают возможность общаться с другими пользователями через соцсети, то есть имеют функцию обеспечения канала, с помощью которого легко можно связаться с семьей или друзьями – основными фигурами привязанности.

    Во-вторых, они хранят фото и другую личную информацию и могут быть настроены под личные предпочтения, что тоже вызывает некую привязанность к гаджету.

    AZERTAG.AZ :Ученые объяснили, почему человек привязывается к своему смартфону
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