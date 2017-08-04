Ученые сфотографировали гигантскую ночную бурю на Нептуне

Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

Ученые из США сделали фотоснимки гигантской ночной бури, обрушившейся на Нептун.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, открытие заставило научных сотрудников поменять свои взгляды на структуру атмосферы восьмой планеты Солнечной системы.

Авторы фотоснимков отметили, что наблюдать подобные явления им приходится нечасто. Для этого они предпочитают изучать космические объекты ночью, именно в данное время суток они и заметили гигантскую бурю, обрушившуюся на Нептун, размеры которой превосходили таковые Земли.

Локализация шквалистых вихрей была зафиксирована около экватора планеты. Буря протянулась в длину на 9 тысяч километров и не покидала Нептун на протяжении недели.

При таких условиях жизнь на восьмой от Солнца планеты, заключают эксперты, невозможна.