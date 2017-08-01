Ученые создали линзу для передачи данных без потерь

Баку, 1 августа, AЗЕРТАДЖ

Китайские ученые из Университета Сямынь нашли способ передавать данные без потерь. О разработках было опубликовано на страницах известного издания Physical Review Letters. Во время работы ученые создали линзу, которая обладает одновременно двумя способностями.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на vistanews.ru, раньше эти способности никогда не демонстрировались вместе. Линза обладает самофокусировкой и оптическим эффектом Тальбота. Из-за того, что линза обладает такими способностями, есть возможность создать «световой код». Две эти способности можно использовать для передачи закодированного цифрового сигнала, так как при такой передаче информация не будет терять своих качеств и скорости. Это изобретение может послужить для оптических систем связи. На данный момент этот прибор нужно доработать и он должен пройти доскональную проверку. Но если изобретение пройдет все проверки, то можно будет не переживать об утрате скорости при передаче и передавать информацию на значительное расстояние.