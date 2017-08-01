    • / МИР

    МИР


    Ученые создали линзу для передачи данных без потерь

    01.08.2017 [18:49]

    Баку, 1 августа, AЗЕРТАДЖ 

    Китайские ученые из Университета Сямынь нашли способ передавать данные без потерь. О разработках было опубликовано на страницах известного издания Physical Review Letters. Во время работы ученые создали линзу, которая обладает одновременно двумя способностями.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на vistanews.ru, раньше эти способности никогда не демонстрировались вместе. Линза обладает самофокусировкой и оптическим эффектом Тальбота. Из-за того, что линза обладает такими способностями, есть возможность создать «световой код». Две эти способности можно использовать для передачи закодированного цифрового сигнала, так как при такой передаче информация не будет терять своих качеств и скорости. Это изобретение может послужить для оптических систем связи. На данный момент этот прибор нужно доработать и он должен пройти доскональную проверку. Но если изобретение пройдет все проверки, то можно будет не переживать об утрате скорости при передаче и передавать информацию на значительное расстояние.

    AZERTAG.AZ :Ученые создали линзу для передачи данных без потерь
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    02.08.2017 [19:34]
    Установить Windows 10 S теперь может любой желающий
    02.08.2017 [19:21]
    Президент США подписал закон об ужесточении санкций против России
    02.08.2017 [18:28]
    Casadei украсила кроссовки рыбой
    02.08.2017 [16:52]
    NASA открывает «космическую» вакансию офицера планетарной защиты
    Ученые создали линзу для передачи данных без потерь