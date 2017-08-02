Ученые уверяют, что открытие первой экзолуны увеличит шансы поиска внеземной жизни

Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

Ученые из Колумбийского университета, расположенного в Нью-Йорке, утверждают, что открытие большой экзолуны (Экзолуны — это луны, или спутники планет, которые находятся за пределами Солнечной системы) способствует обнаружению внеземной жизни.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эксперты уверяют, большие луны прячут в себе тайны появления жизни.

Эксперты, собирающие доказательства существования большой луны за пределами Солнечной системы считают, что нахождения небесного тела приведет к быстрому поиску внеземной жизни.

Среди ученых существует мнение о том, что жизнь на Земле появилась благодаря большой луне, которая гравитационным притяжением стабилизирует вращение нашей планеты. Правильное вращение способствует образованию устойчивой экосистемы, с помощью которой зарождается жизнь, считают эксперты.