    • / МИР

    МИР


    Ученые уверяют, что открытие первой экзолуны увеличит шансы поиска внеземной жизни

    02.08.2017 [16:01]

    Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

    Ученые из Колумбийского университета, расположенного в Нью-Йорке, утверждают, что открытие большой экзолуны (Экзолуны — это луны, или спутники планет, которые находятся за пределами Солнечной системы) способствует обнаружению внеземной жизни.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эксперты уверяют, большие луны прячут в себе тайны появления жизни.

    Эксперты, собирающие доказательства существования большой луны за пределами Солнечной системы считают, что нахождения небесного тела приведет к быстрому поиску внеземной жизни.

    Среди ученых существует мнение о том, что жизнь на Земле появилась благодаря большой луне, которая гравитационным притяжением стабилизирует вращение нашей планеты. Правильное вращение способствует образованию устойчивой экосистемы, с помощью которой зарождается жизнь, считают эксперты.

     

    AZERTAG.AZ :Ученые уверяют, что открытие первой экзолуны увеличит шансы поиска внеземной жизни
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    02.08.2017 [19:34]
    Установить Windows 10 S теперь может любой желающий
    02.08.2017 [19:21]
    Президент США подписал закон об ужесточении санкций против России
    02.08.2017 [18:28]
    Casadei украсила кроссовки рыбой
    02.08.2017 [16:52]
    NASA открывает «космическую» вакансию офицера планетарной защиты
    Ученые уверяют, что открытие первой экзолуны увеличит шансы поиска внеземной жизни