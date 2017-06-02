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    Умер судья, который не заметил "руку Бога" Марадоны

    02.06.2017 [11:29]

    Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

    Ушел из жизни линейный арбитр из Болгарии Богдан Дочев, который известен тем, что не заметил игру рукой у легендарного аргентинца Диего Марадоны в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года по футболу со сборной Англии.

    Дочев скончался в возрасте 80 лет. Он наиболее известен по эпизоду, случившемуся в Мексике в 1986 году. На 51-й минуте матча Марадона в прыжке рукой отправил мяч в ворота голкипера Питера Шилтона.

    Гол был засчитан, став победным (2:1), и позволил аргентинцам пробиться в полуфинал турнира. После игры Марадона заявил, что мяч был забит "рукой Бога".

    "Я не люблю говорить о "руке Бога", - рассказывал Дочев болгарскому телевидению в прошлом году в связи с 30-летним юбилеем скандального эпизода, - Я всегда был честен, несмотря на то, что обо мне говорят. Марадона разрушил мою жизнь, меня обвиняют, хотя я не виноват".

    Богдан Дочев работал судьей с 1970-го по 1986 год. Из-за случая с Марадоной он был вынужден завершить карьеру.

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