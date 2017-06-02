Уровень содержания фенолов на участке Шихлы-2 в 3,7 раза  превысил допустимую норму

Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

Национальный департамент мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) обнародовал результаты мониторинга по изучению уровня загрязненности трансграничных рек Кура и Араз и их трансграничных притоков, проведенного в третьей декаде мая.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, расход воды в реке Кура по сравнению со второй декадой мая увеличился на 11 кубометров в секунду и составил 523 кубометра в секунду.

Кроме того, во время мониторинга на участке Куры и ее притоков, подверженных трансграничному загрязнению со стороны Грузии и Армении, в воде обнаружено повышенное содержание биогенных веществ, в несколько раз превышающих допустимую норму.

Уровень содержания фенолов на участке Шихлы-2 в 3,7 раза, в Агстафачае в 3,3 раза, а в одноименном водохранилище в 2 раза превысил допустимую норму.

На участке Горадиз на реке Араз содержание фенолов превысило норму в 2 раза, на участке Шахсевен-1 – 1,6 раза, Бахрамтепе – 2,3 раза.

Уровень соединений меди во всех пунктах колебался в пределах нормы.

Кислородный режим во всех пунктах составляет 7.21-8.24 мг на литр воды, изменения происходят в рамках санитарных норм.