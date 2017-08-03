Уровень содержания фенолов на участке Шихлы-2 в 4,4 раза превысил допустимую норму

Баку, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

Национальный департамент мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) обнародовал результаты мониторинга по изучению уровня загрязненности трансграничных рек Кура и Араз и их трансграничных притоков, проведенного в третьей декаде июля.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, расход воды в реке Кура по сравнению со второй декадой июля уменьшился на 22,5 кубометра в секунду и составил 69,6 кубометра в секунду.

Кроме того, во время мониторинга на участке Куры и ее притоков, подверженных трансграничному загрязнению со стороны Грузии и Армении, в воде обнаружено повышенное содержание биогенных веществ, в несколько раз превышающих допустимую норму.

Уровень содержания фенолов на участке Шихлы-2 в 4,4 раза, в Агстафачае в 4,2 раза, а в одноименном водохранилище в 2 раза превысил допустимую норму.

На участке Горадиз на реке Араз содержание фенолов превысило норму в 1,8 раза, на участке Шахсевен-1 – 2 раза, Бахрамтепе – 2,4 раза.

Уровень соединений меди во всех пунктах колебался в пределах нормы.

Кислородный режим во всех пунктах составляет 6-7.05 мг на литр воды, изменения происходят в рамках санитарных норм.