Установить Windows 10 S теперь может любой желающий

Баку, 2 августа, AЗЕРТАДЖ

На мероприятии в мае Microsoft много времени уделила образовательному рынку и анонсировала для него редакцию системы Windows 10 S, которая может работать с приложениями только из магазина Windows Store. Первым устройством с этой системой стал ноутбук Surface Laptop, после чего ряд партнеров Microsoft анонсировали собственные продукты. До прошлой неделе компания не выпускала установочных образов Windows 10 S, но теперь они доступны подписчикам сервиса MSDN.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Рамблер/новости, подписка на этот сервис стоит недешево, к тому же нужна годичная подписка, а не месячная, чтобы получить доступ к образам. С учётом этого Microsoft во вторник сделала Windows 10 S доступной всем желающим, за исключением пользователей редакции Windows 10 Home. Для обновления до Windows 10 S нужна лицензионная версия Windows 10 Pro, Pro Education, Education или Enterprise.

После появления в MSDN образы быстро оказались на торрентах, но после установки пользователи увидели, что система не активирована. Теперь применяется инструмент обновления названных выше редакций, благодаря ему система будет активирована. Через магазин Windows Store можно будет вернуться обратно на Windows 10 Pro.

В документации сказано, что данный метод обновления предназначается для образовательных учреждений для тестирования совместимости системы, хотя ничего не мешает попробовать его всем желающим. Некоторые периферийные устройства могут потребовать специальных драйверов и не работать без них.

В Windows 10 S можно делать всё то же самое, что в Windows 10 Pro, за исключением установки приложений Win32 и вхождения в состав доменов. Можно использовать Hyper-V для создания виртуальных машин и участвовать в программе тестирования Windows Insider.

Скачать инсталлятор можно здесь. После установки пользователи получают англоязычную версию Windows 10 S. Для перехода на русский язык откройте Параметры > Время & язык > Регион & язык и добавьте нужный язык или выберите доступный для использования по умолчанию.