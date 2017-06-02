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    Утверждены ливрея и логотип авиакомпании BUTA AIRWAYS

    02.06.2017 [14:45]

    Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

    Логотип, фирменная стилистика и ливрея первой низкобюджетной авиакомпании Азербайджана BUTA AIRWAYS оформлены с сохранением национального колорита.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары», логотип BUTA AIRWAYS объединяет в себе символику мифологической священной птицы Симург, представленной в форме азербайджанского орнамента буты.

    На яркой ливрее авиакомпании представлены узоры буты в корпоративном синем цвете ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL), структурным подразделением которой является BUTA AIRWAYS, а также в ярко выраженном красном цвете, который отсылает к флагу Азербайджана.

    Флот BUTA AIRWAYS будет состоять из современных самолетов Embraer.

    В настоящее время на завершающей стадии находится разработка ценовой политики авиакомпании, правил перевозки, а также маршрутной сети. В ближайшее время общественности об этом будет предоставлена подробная информация.

    Одновременно с этим ожидается запуск сайта авиакомпании, через который можно будет приобретать билеты. Их также можно будет приобретать в кассах и в официальных агентствах.

    AZERTAG.AZ :Утверждены ливрея и логотип авиакомпании BUTA AIRWAYS
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