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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Увидел свет XIII том книги «Рисаля. Сборник исследований»

    02.08.2017 [16:51]

    Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ 

    Национальным музеем азербайджанской литературы Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) издан XIII том книги «Рисаля. Сборник исследований».

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе НАНА, редактор книги, вышедшей в свет в издательстве «Наука и образование», - директор музея, академик Рафаэль Гусейнов.

    Данный выпуск сборника исследований «Рисаля» составлен на основе статей молодых ученых, руководителем которых является академик Р.Гусейнов. В число авторов статей входят доктора философии, доктора наук, а также молодые иследователи, готовящиеся к защите диссертации.

    Будучи представителями научной школы Р. Гусейнова, молодые исследователи подходят к ряду актуальных и малоизученных проблем классической и современной азербайджанской литературы с новой точки зрения.

    Статьи, опубликованные в XIII томе сборника под заголовками «Классическое наследие: исторические и теоретические проблемы», «Литературно-культурный процесс нового и современного периода», «Охрана и исследование памятников истории и культуры. Музееведение», охватывают важнейшие актуальные проблемы древней и современной азербайджанской литературы и культуры.

    Редакционная коллегия издания состоит из докторов филологических наук - Кямиля Аллахъярова, Хатиры Баширли, Шафаг Алибейли и Аиды Гасымовой.

    Отметим, что сборник «Рисаля» издается ежегодно. Содержит вопросы классической, современной литературы, философии, проблемы культуры и музееведения.

    AZERTAG.AZ :Увидел свет XIII том книги «Рисаля. Сборник исследований»
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