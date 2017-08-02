Увидел свет XIII том книги «Рисаля. Сборник исследований»

Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

Национальным музеем азербайджанской литературы Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) издан XIII том книги «Рисаля. Сборник исследований».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе НАНА, редактор книги, вышедшей в свет в издательстве «Наука и образование», - директор музея, академик Рафаэль Гусейнов.

Данный выпуск сборника исследований «Рисаля» составлен на основе статей молодых ученых, руководителем которых является академик Р.Гусейнов. В число авторов статей входят доктора философии, доктора наук, а также молодые иследователи, готовящиеся к защите диссертации.

Будучи представителями научной школы Р. Гусейнова, молодые исследователи подходят к ряду актуальных и малоизученных проблем классической и современной азербайджанской литературы с новой точки зрения.

Статьи, опубликованные в XIII томе сборника под заголовками «Классическое наследие: исторические и теоретические проблемы», «Литературно-культурный процесс нового и современного периода», «Охрана и исследование памятников истории и культуры. Музееведение», охватывают важнейшие актуальные проблемы древней и современной азербайджанской литературы и культуры.

Редакционная коллегия издания состоит из докторов филологических наук - Кямиля Аллахъярова, Хатиры Баширли, Шафаг Алибейли и Аиды Гасымовой.

Отметим, что сборник «Рисаля» издается ежегодно. Содержит вопросы классической, современной литературы, философии, проблемы культуры и музееведения.