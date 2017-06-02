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    ПОЛИТИКА


    В Ашхабаде состоялось 49-е заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря

    02.06.2017 [18:07]

    Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

    1 и 2 июня в Ашхабаде состоялось 49-е заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ из пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, в работе заседания приняли участие делегации Азербайджанской Республики (руководитель Х.А.Халафов), Исламской Республики Иран (руководитель Э.Рахимпур), Республики Казахстан (руководитель З.А.Аманжолова), Российской Федерации (руководитель И.Б.Братчиков) и Туркменистана (руководитель М.Г.Атаджанов).

    С приветственным словом перед участниками переговоров выступил заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана, министр иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередов. Председательствовал на заседании председатель Государственного предприятия по вопросам Каспийского моря при Президенте Туркменистана М.Г.Атаджанов.

    В ходе заседания делегации обсудили оставшиеся несогласованными положения проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. В результате состоявшихся переговоров ряд положений проекта Конвенции был согласован.

    Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили благодарность Туркменистану за высокий уровень организации встречи. Была достигнута договоренность провести следующее заседание в Исламской Республике Иран. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам.

    AZERTAG.AZ :В Ашхабаде состоялось 49-е заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря
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