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    ОБЩЕСТВО


    В Азербайджане медико-профилактическое обследование прошли около 5,5 миллиона человек

    02.06.2017 [15:04]

    Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

    В соответствии с поручением главы государства, с 15 февраля по 15 мая 2017 года в Азербайджане было проведено медицинское обследование населения.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства здравоохранения, за указанный период медико-профилактическое обследование прошли 5 499 863 человека. 2 640 119 из них – мужчины, а 2 859 744 – женщины.

    Медико-профилактическое обследование по городу Баку прошли 1 308 329 человек.

    Кроме того, по республике 2 041 388 человек привлечены к дополнительному медобследованию, 68 427 - взяты на диспансерный контроль, а 27 059 человек госпитализированы.

    Во время обследований было выявлено, что в структуре первичной заболеваемости преобладают болезни системы кровообращения (17,2 процентов), дыхательной системы (16,8 процентов), пищеварительной системы (11,7 процентов).

    AZERTAG.AZ :В Азербайджане медико-профилактическое обследование прошли около 5,5 миллиона человек
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