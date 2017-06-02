В Азербайджане медико-профилактическое обследование прошли около 5,5 миллиона человек

Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

В соответствии с поручением главы государства, с 15 февраля по 15 мая 2017 года в Азербайджане было проведено медицинское обследование населения.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства здравоохранения, за указанный период медико-профилактическое обследование прошли 5 499 863 человека. 2 640 119 из них – мужчины, а 2 859 744 – женщины.

Медико-профилактическое обследование по городу Баку прошли 1 308 329 человек.

Кроме того, по республике 2 041 388 человек привлечены к дополнительному медобследованию, 68 427 - взяты на диспансерный контроль, а 27 059 человек госпитализированы.

Во время обследований было выявлено, что в структуре первичной заболеваемости преобладают болезни системы кровообращения (17,2 процентов), дыхательной системы (16,8 процентов), пищеварительной системы (11,7 процентов).