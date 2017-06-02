В Азербайджанском медуниверситете проведена двухдневная бесплатная акция для детей

Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

По случаю 1 июня - Международного дня защиты детей – в Учебно-терапевтической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) проведена двухдневная бесплатная акция.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе АМУ, в ходе мероприятия было обследовано около 100 детей в возрасте 1-16 лет.

Профессор Сурхай Мусаев отметил, что у некоторых из прошедших медико-профилактическое обследование детей были выявлены серьезные проблемы со здоровьем.

Профессора Ибрагим Исаев и Амалия Эйюбова также отметили, что во время акции у прошедших медицинское обследование детей обнаружены факты серьезной патологии.

Кроме того, в ходе акции родители смогли получить ответы на все интересующие их вопросы, им были даны соответствующие рекомендации относительно действий, которые следует принять в случае возникновения у детей проблем со здоровьем.