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    В Азербайджанском медуниверситете проведена двухдневная бесплатная акция для детей

    02.06.2017 [18:28]

    Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

    По случаю 1 июня - Международного дня защиты детей – в Учебно-терапевтической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) проведена двухдневная бесплатная акция.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе АМУ, в ходе мероприятия было обследовано около 100 детей в возрасте 1-16 лет.

    Профессор Сурхай Мусаев отметил, что у некоторых из прошедших медико-профилактическое обследование детей были выявлены серьезные проблемы со здоровьем.

    Профессора Ибрагим Исаев и Амалия Эйюбова также отметили, что во время акции у прошедших медицинское обследование детей обнаружены факты серьезной патологии.

    Кроме того, в ходе акции родители смогли получить ответы на все интересующие их вопросы, им были даны соответствующие рекомендации относительно действий, которые следует принять в случае возникновения у детей проблем со здоровьем.

    AZERTAG.AZ :В Азербайджанском медуниверситете проведена двухдневная бесплатная акция для детей
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